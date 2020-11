Amaga gobernador de Aguascalientes con cerrar tiendas por desorden

El gobernador Martín Orozco advirtió que la Guardia Sanitaria será más estricta ante el desorden y las largas filas que se han visto en centros comerciales durante el Buen Fin y cerrará los negocios que no respeten las medidas sanitarias, sin importar si es "una super tienda" o "una tiendota". "Hay un desorden en las tiendas... También se está pidiendo el apoyo a los municipios para ser más fuertes", señaló. Dijo que las aglomeraciones que se registran están generando contagios. Orozco Sandoval pidió a los presidentes y alcaldesas de los 11 municipios actuar con firmeza para disolver las fiestas familiares o de amigos que —aseguró— siguen realizándose por cientos, pese al riesgo de contagios.

Pidió que, así como las autoridades lo serán, también las personas deben ser más estrictas y asumir su responsabilidad para prevenir contagios de Covid-19. "Ya subirle unas rayitas en cuanto a la obligación de que aquella familia, aquellos vecinos, aquella fiesta que se está reportando, pues la verdad es que se desintegre y que se vayan a su casa", demandó.

"Las policías municipales tendrán que hacer su trabajo con mayor vigor, ser más estrictos para poder disolver las fiestas", agregó. Mencionó que entre jueves y domingo de la semana pasada, el C5 recibió 620 reportes de la organización de fiestas en diferentes puntos del estado, entre ellas bodas, XV años, bautizos y fiestas infantiles.

El gobernador expresó preocupación por la transmisión del Covid-19 en eventos sociales, debido a que las personas no se cuidan "porque todos se conocen o porque todos son amigos o porque todos son familias, como si no existiera el Covid entre los amigos o las familias". "Nosotros lo que menos queremos es verte en el hospital. Tenemos los problemas de los hospitales, pero sin duda en las manos tuyas está el que llegues a un hospital", dijo en un mensaje transmitido en sus redes sociales.

El sábado pasado, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que Aguascalientes se encuentra en una situación emergente por el aumento de casos de coronavirus, por lo que se aumentarán las camas en los hospitales y traerá personal de salud de otras entidades para la atención de pacientes.