Amagan con tomar carreteras si niños con cáncer no acceden a vacuna

Los padres de niños con cáncer, quienes han sufrido un desabasto de medicamentos desde hace dos años, amenazaron con tomar carreteras y aeropuertos si sus hijos no acceden a la vacuna del Covid-19 entre finales de diciembre y principios de enero.

Israel Rivas, líder del Movimiento Nacional por la Salud, advirtió que si el gobierno no facilita la vacuna del coronavirus a los menores con cáncer va a haber movilizaciones en todo el país.

"Vamos a tomar medidas muy drásticas contra el gobierno si no nos dan las vacunas en tiempo y forma, si no llegan para finales de diciembre estas vacunas a los hospitales donde hay niñas con cáncer, vamos a hacer tomas de carreteras y tomas de aeropuertos", dijo.

Fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, Israel Rivas agregó "vamos a movilizar a toda la gente y no nos importa con quién nos tendremos que aliar para defender la vida de nuestros hijos".

Por su parte, Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer, informó que van a promover un amparo para que todos estos menores de edad accedan a la vacuna del coronavirus.

Esta tarde los mismos inconformes interpusieron en la FGR una denuncia contra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por presuntamente haber incurrido en omisiones para atender el problema del desabasto.

Los padres de los niños con cáncer alegaron que han promovido 552 quejas ante la CNDH por la escasez de medicinas, sin embargo, el organismo nacional no ha emitido una Recomendación sobre el tema.