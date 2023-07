Amarran a mula y la arrastran en una camioneta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Durante las últimas semanas, los casos de maltrato animal han causado indignación entre activistas y organizaciones en pro de sus derechos. En días recientes se difundió un video en el que se aprecia a una mula siendo arrastrada por una camioneta en contra de su voluntad.

Las imágenes fueron viralizadas por Cucolandia, servicio de rescate de animales del estado de Puebla. Los integrantes del santuario de equinos en situación de maltrato y abandono pidieron apoyo para localizar a los responsables.

De acuerdo con el reporte de Fundación Patitas Enlodadas AC, los hechos se registraron en la calle Radial de Cholula. En la grabación se observa a una mula con una soga en el cuello y atada en la parte trasera de una camioneta.

El animal muestra dificultad para caminar, razón por la que intenta contenerse para no ser arrastrada por la fuerza del vehículo. "Estamos intentando dar con los dueños por medio de las placas o alguien que los ubique para realizar la denuncia pertinente", señaló Cucolandia.

La asociación también señaló que una persona que se encontraba transitando por la avenida confrontó al conductor de la camioneta, pero no pudo lograr poner a salvo al animal.

"Pedimos a las autoridades que reaccionen, urgen cambios en el Instituto de Bienestar Animal", señaló Patitas Enlodadas por medio de su cuenta de Facebook.

A la querella se sumaron diversas organizaciones en defensa de los derechos de los animales. Por su parte, Cucolandia enfatizó que la mula ni siquiera traía algún tipo de protección contra el asfalto en las pezuñas.

"La crueldad humana no tiene perdón, qué tristeza ver cómo llevan al pobre animalito", "Qué impotencia siento al ver estos videos", "No al maltrato animal, ¿dónde están las leyes?", reaccionaron internautas.

¿Está permitido utilizar animales de carga en México?

Aunque las disposiciones varían conforme a la entidad, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México contempla a caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses y demás análogos como especies utilizadas por el ser humano para transportar y obtener beneficios económicos.

Sin embargo, toda persona que utilice animales para carga o tiro deberá contar con una autorización correspondiente para el adiestramiento. Asimismo, el propietario o encargado debe garantizar un trato digno a la especie, considerando atención médica, alimento y protección a sus derechos.