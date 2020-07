Ambulancias aéreas luchan contra Covid

Galería 1 de 4

La pandemia por Covid-19 también se atiende por aire. Tripuladas por piloto, copiloto, médico naval y enfermera de vuelo, cinco ambulancias aéreas de la Secretaría de Marina (Semar) trasladan a la Ciudad de México a pacientes contagiados de otras entidades que lo requieren.

Cuatro aviones Learjet (45 y 31) y un King Air, equipados con cápsulas de transportación, ventiladores e insumos médicos, han realizado 14 vuelos desde distintos puntos del país, entre ellos, Guerrero, Veracruz, Sonora, Campeche y Oaxaca.

En la Base Aeronaval de la Marina, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el piloto Luis Alberto Andrade Cruz, la médico naval Sumi Pasos Nagamatsu, y la enfermera de vuelo Ariana Herrera Galicia, están pendientes ante la alerta de vuelo en ambulancia.

Ellos integran las cinco tripulaciones a cargo de esta misión para la que fueron capacitados en el manejo de pacientes Covid-19 y dotados de equipo de protección personal dentro de la aplicación del Plan Marina, en la fase de auxilio a la población civil ante la emergencia por el virus.

El piloto Luis Alberto Andrade Cruz está a cargo de uno de los aviones Learjet 45, una aeronave que la Marina tiene designada como ambulancia aérea y que al igual que las demás fueron reconvertidas para atender coronavirus.

"Contamos a la fecha con 14 traslados aéreos de Covid-19 y mi función es tener el control de la aeronave y coordinarme con el personal de sanidad [médico] para realizar los traslados. Una de las características de estos aviones es su velocidad, lo que es bueno para su empleo como ambulancia aérea", afirma.

Ataviado con el uniforme de piloto aviador, Andrade Cruz explica que en un día han realizado hasta dos tras- lados de pacientes a la Ciudad de México, en vuelos de una o dos horas máximo, lo que requieren mucha coordinación con el personal de sanidad sobre la presión barométrica y la temperatura para mantener bien al enfermo durante el trayecto.

"Se requiere una gran coordinación y una planificación para ver qué tipo de paciente es, cómo viene, porque el enfermo puede estar grave pero estable, eso quiere decir que es apto para realizar el vuelo, por lo que tenemos que contar con la certeza de que se encuentra bien, eso lo checa el personal de sanidad, y si todo está bien ejecutamos el vuelo. Dependiendo del estado en que se encuentra el paciente, va a ser la diferencia del vuelo. Nosotros como pilotos estamos conscientes de ello y buscamos que el vuelo sea lo mejor posible", detalla.

La médico naval Sumi Pasos Nagamatsu ha participado en tres traslados y explica que su función es vigilar que el paciente contagiado no presente ninguna complicación durante el viaje.

"Preparamos los equipos, la coordinación con los establecimientos en donde vamos a recibir a los pacientes, dependiendo de la gravedad interactuamos con médicos especialistas y vamos monitoreando para que no tengan ninguna complicación", señala.

Pasos Nagamatsu expone que el servicio se ha brindado tanto a la población civil como a militares y derechohabientes, lo que le llena de orgullo poder apoyar como institución a la población y trabajar en conjunto con un equipo amplio, apunta.

Hasta hoy, destaca la teniente de navío, no han tenido complicaciones en el traslado de un enfermo, que una vez que es bajado del avión se ingresa a una ambulancia para llevarlo a un hospital.

La enfermera Ariana Herrera explica que procuran que los traslados de pacientes sean lo más estable posible y si algunos vienen en estado crítico utilizan los ventiladores mecánicos, a otros más estables se les colocan puntas de oxígeno de alto flujo.

Ella se encarga de recibir a los pacientes, trasladarlos al hospital receptor y realizar la desinfección de la ambulancia para el próximo vuelo, y ya ha participado en cuatro vuelos Covid-19 .

Orgullosa asegura que a la fecha "no hemos tenido ninguna complicación, siempre tratamos de mantenernos en comunicación, ser siempre un equipo para poder tener mejores resultados".