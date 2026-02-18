Amenaza CNTE con paro nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este miércoles iniciarán una jornada nacional de volanteo con el fin de instalar una huelga nacional hacia marzo, con el fin de que el gobierno federal cumpla sus exigencias sobre derechos laborales.

En conferencia de prensa, representantes de las Secciones 22 en Oaxaca, 34 en Zacatecas y 14 en Guerrero adelantaron que el próximo 1 de marzo llevarán a cabo su Asamblea Nacional Representativa en la que decidirán la fecha en que iniciará la huelga nacional.

"En esta Asamblea Nacional Representativa estaremos definiendo la fecha del paro de 72 horas. Las distintas secciones traerán una propuesta de fecha para el estallamiento de este paro, a través de una encuesta se decidirá la fecha", afirmó Filiberto Orozco, líder de la Sección 34.

Las exigencias para realizar esta huelga nacional son: la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y un aumento de 100% al salario del magisterio.

"La historia demuestra que ningún derecho se ha ganado sin lucha. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, por una jubilación digna y por la defensa de los derechos laborales. Sin solución, no rodará el balón", dijo Elvira Morales, secretaria de la Sección 14.

Por su parte, Filiberto Orozco, líder de la Sección 34, aseguró que la jornada de brigadeo y volanteo nacional se realizará a partir de este miércoles con el fin de sumar a más trabajadores afiliados al ISSSTE, entre ellos trabajadores de la salud, para que participen en la huelga y paro de labores rumbo a la celebración del Mundial de futbol.