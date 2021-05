Amenazan a candidata del PES en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- La candidata a diputada local por el PES, Julieta Castillo, denunció que fue amenazada para obligarla a abandonar su candidatura a través de un bulto —resultó ser un maniquí —y una cartulina colocadas en el exterior de su domicilio.

Fue en la colonia Granjas de Chapultepec, en la casa-habitación de Julieta Castillo, donde personas no identificadas colocaron un bulto, el cual simulaba a una persona encobijada, así como una cartulina en la que le exigían desistir de su candidatura o, de lo contrario, habría consecuencias tanto para ella como para su hermano José Luis, quien vive en el mismo domicilio y quien desde 2009 busca a su hija desaparecida.

La candidata dijo que ya había recibido amenazas vía telefónica y dijo temer que las mismas hayan escalado, pues significa que la tienen ubicada.

"Mi hermano tiene años en la búsqueda de su hija y ahora que soy candidata, y que mi bandera es la búsqueda de las desaparecidas y descubrir qué hay detrás de los homicidios de hombres y mujeres, nos amenazan porque hay personas que no quieren que se esclarezcan estos hechos", precisó la aspirante a legisladora local.

Aseguró que ningún tipo de amenaza o represalia la va a amedrentar y que continuará como candidata y activista.

"Antes que candidata soy activista (...) y aunque me dicen que me baje de la candidatura o me van a matar, no lo voy a hacer", señaló, y agregó que buscará que se le asigne seguridad para seguir con su campaña.