Amigos abandonan a joven del Edomex en Pachuca

PACHUCA, Hgo., abril 19 (EL UNIVERSAL).- Una joven de 20 años de edad, originaria del Estado de México, fue abandonada por sus amigos en Hidalgo, donde bomberos la encontraron en los momentos en que pedía "aventón" sobre la carretera México-Laredo para poder regresar a su lugar de origen.

De acuerdo con la alcaldía de ese sitio alrededor de la media noche elementos de bomberos avistaron una mujer, quien caminaba sobre la vía carretera a la altura de una céntrica gasolinera y solicitaba ayuda a los automovilistas.

Al acercarse, según se informó, pudieron constatar que la joven no estaba alcoholizada y únicamente asustada, debido a que no conocía el sitio donde había sido abandonada.

No se conocieron las causas de porque su grupo de amigos decidió dejarla. Indicó que habían acudido al municipio de Santiago de Anaya donde visitaron las grutas del Xoxafi y no contaba con dinero para poder regresar a su domicilio ubicado en Tecámac, Estado de México.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de bomberos donde quedó bajo resguardo de la oficial Rosa Blanca Cruz, en tanto se ubicó a sus familiares, quienes arribaron al municipio en un lapso de dos horas.

Tras comprobarse que eran sus familiares fue entregada sin ninguna complicación. En Hidalgo, al igual que en el resto del país, se ha incrementado la violencia de género, por lo cual organizaciones civiles exigen acciones para garantizar la seguridad de las mujeres.