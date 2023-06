AMLO aclara "cierre" del Aeropuerto de Cancún para vuelos privados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Tras mencionar un "cierre" en el aeropuerto de Cancún para vuelos privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que "como hay mucho tráfico y se da preferencia a los aviones de pasajeros, los privados sí tienen que esperar a veces".

Al ser cuestionado sobre una alerta que hizo Reino Unido para 10 estado de la República mexicana por temporada de huracanes y violencia, López Obrador dijo:

"Se están perdiendo de conocer un país bellísimo, tampoco les hacen mucho caso sus conciudadanos porque está Cancún lleno. Más de 700 vuelos diarios, por eso nos estamos apurando para terminar el aeropuerto internacional de Tulum porque ya se tiene que cerrar para vuelos particulares Cancún en algunos días, porque es mucho el tráfico, está creciendo el turismo en todos lados", expresó.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador admitió que hay espera de vuelos privados cuando el aeropuerto "está completamente lleno".

"Entonces se les dice que un fin de semana no hay posibilidad o solo a tal hora pueden bajar, pero no vamos a ningún aeropuerto, ninguno", mencionó.

"Están mal informados", AMLO sobre alerta de Reino Unido

Sobre la alerta que hizo Reino Unido por la violencia en 10 estados de México, el presidente López Obrador dijo que "están mal informados".

"Decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. México es un país bello y seguro", dijo.