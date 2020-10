AMLO acorta discurso en Nuevo Laredo por protestas del Frenaaa

Ante las protestas de integrantes del Frenaaa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acortó su discurso a 3 minutos con 49 segundos y no dio repuesta a las demandas del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN).

"Fuera López, Fuera López, Fuera López", arengaron los miembros del Frente Nacional Anti-AMLO, mientras que los simpatizantes del Presidente lanzaban porras y vítores en su favor.

Como en agosto pasado, en su visita a Tamaulipas, centenares de personas se congregaron alrededor de las instalaciones del Módulo Deportivo de la colonia Francisco Villa de esta ciudad fronteriza.

"Voy a ser breve porque hay mucha pasión y se movilizaron mucho en Nuevo Laredo y debemos cuidar lo de la pandemia, que no haya contagios, de modo que entre menos tardemos juntos es por ahora mejor, evitar contagios y mantener la sana distancia".

En su mensaje el titular del Ejecutivo destacó que las obras de mejoramiento urbano son para las personas que viven en colonias marginadas de la entidad en las que se invirtieron mil 400 millones de pesos.

Afirmó que a pesar de las diferencias con el gobernador Cabeza de Vaca, se pondrá por delante el interés general y segura apoyando al pueblo de Tamaulipas.

"Es público y notorio, es de dominio público que tenemos diferencias con el gobierno del Estado, pero independientemente de esas diferencias debemos de poner por delante el interés general, el interés del pueblo y el interés de la nación, nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Tamaulipas y procurando mantener buenas relaciones en lo que corresponde a las tareas públicas con los gobiernos municipales de Tamaulipas y con el gobierno del estado".

"Siempre vamos a tener en cuenta al pueblo de Tamaulipas, que viva Tamaulipas, que viva México, viva México", arengó el Mandatario y dio por concluido su mensaje.

Antes el gobernador panista pidió al titular del Ejecutivo su intervención para tener un trato equitativo en el conflicto por el agua con Estados Unidos.

Dijo que la federación, en específico la Comisión Nacional del Agua, debe poner orden y que los agricultores del bajo Río Bravo no se vean afectados en esta temporada por la falta de agua para sus cultivos.

También insistió en que debe mejorar el pacto de Coordinación Fiscal, porque Tamaulipas es de las entidades que más aportan a la caja de Hacienda. "Pónganse en nuestros zapatos" dijo Cabeza de Vaca en referencia a cuando López Obrador fue jefe de Gobierno en 2002 y presentó una controversia constitucional para exigir los recursos que le correspondía a la Ciudad de México.