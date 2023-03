AMLO acusa a la Corte de excederse por frenar su reforma electoral; advierte que ya tiene un "plan C"

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de "excederse" por frenar el viernes pasado su polémica reforma electoral, conocida como "plan B", acusada de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales de 2024.



“Este ministro (de la SCJN) se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo", dijo en su rueda de prensa diaria.

El mandatario criticó al ministro Jaiver Laynez, quien el viernes pasado suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada este año al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones.

El INE ha denunciado que la reforma afectará su funcionamiento porque recorta 3,500 millones de pesos (175 millones de dólares), elimina el 85 % del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos.

López Obrador aseveró que "la mayoría sabe que no es un asunto jurídico", sino "un asunto político y mercantil" al señalar que "lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE".

El gobernante mexicano recordó que en su mandato reformó la Constitución para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente, pero eso no lo han respetado en el INE y la Suprema Corte.

"Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios", reiteró.

Asociaciones nacionales e internacionales han cuestionado el "plan B", como se llama al nuevo paquete de reformas legales que López Obrador propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE.

López Obrador aseveró que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma, pero que si la Suprema Corte la declara inconstitucional tiene un "plan C", que consiste en pedir que la gente vote contra el "bloque conservador" en 2024.

"Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”, mencionó.