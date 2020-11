AMLO acusa a medios de caer en amarillismo por cifras de Covid

Al señalar que no hay ningún riesgo de que nos rebase la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en España hay mayor número de fallecidos que en México por Covid-19.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador acusó que los medios de comunicación se aprovechan de esta situación para traficar con el dolor, caer en el amarillismo y atacar a su gobierno.

"Es muy difícil ubicar la situación de México sobre otros países porque de manera inmoral El País de España hace un artículo, que supongo lo hicieron con anticipación, para esperar que pasáramos de los 100 mil fallecidos... para sacar el artículo y hablan que son mucho los fallecidos en México, titulan "país roto", cuando en España proporcionalmente a la población son más los fallecidos que en México, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", dijo el mandatario.

"Sobre las cifras y los datos, es una situación muy dolorosa, diría no agradable, porque no son números, son personas, son familias, es sufrimiento, y se presta mucho al amarillismo, en nuestro país, y en la mayoría de los países del mundo", precisó.

El mandatario manifestó que en Estados Unidos los principales diarios llevan su registro de fallecidos, en todo el mundo, "pero se presta mucho al amarillismo, al tráfico con el dolor humano, incluso hasta con propósitos políticos para demeritar el trabajo de los gobiernos".

Señaló que en el caso de su administración es evidente que la mayoría de los medios de comunicación como "dejaron de recibir las cantidades de dinero que les daban anteriormente, se aprovechan de esta circunstancia para hacer amarillismo".

"Adversarios aprovechan cualquier tragedia"

Al asegurar que sus adversarios aprovechan cualquier tragedia para culpar a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde el primer día en que ocurrieron las inundaciones en Tabasco se han apoyando a todos los damnificados y que, manifestó, "se están haciendo bien las cosas".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que está por firmar un decreto para evitar que de nueva cuenta se vuelva a inundar su estado natal, por lo que se va a crear la Comisión de río Grijalva para el control de las cuatro presas.

Ayer lunes, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de ejercicio ilícito del servicio público al "inundar deliberadamente a los más pobres de Tabasco".

"Nuestros adversarios aprovechan cualesquier tragedia para culparnos. Estamos apoyando en Tabasco a todos los damnificados desde el primer día, se están haciendo las cosas bien. Ha llovido muchísimo, son lluvias que no se registraban desde hacía muchos años, se puede probar esto.

"Se está atendiendo a los damnificados desde el inicio, primero protegiéndolos, llevarlos a los albergues, están allá marinos, soldados del Plan Marina, del Plan DN-III. Se están manejando muy bien las presas del Grijalva, se está ayudando a la población con alimentación, con brigadas médicas. Ahora se están entregando despensas para todos los afectados", dijo.

El mandatario indicó que después de que baje el agua de las inundaciones, se entregarán apoyos directos para desinfectar, fumigar, limpiar, pintar las casas y arreglarlas.

"Luego, viene el apoyo en enseres que perdieron camas estufas refrigeradores, otros electrodomésticos.

"Viene también, después, el apoyo para productores; para quiénes requieren de más atención con programas de bienestar".

El presidente López Obrador señaló que está a punto de iniciar el programa de dragados de los ríos, y donde se podría contratar maquinaria para empezar a dragar los ríos "el cual ese es el problema, porque durante años no se han dragado los ríos –décadas-- no puede salir el agua a la desembocadura del Golfo de México".

"Ya tomamos la decisión de que las presas del Grijalva van a estar controladas. Van a estar en temporadas de lluvia -agosto, septiembre, octubre y noviembre - prácticamente vacías, para que no se tenga que soltar agua este en esta temporada de lluvia y, no se afecte más a las comunidades".

Recordó que está por firmar un decreto con este propósito y se va a crear la Comisión de Río Grijalva para el control de las cuatro presas.

"Sin embargo, es muy complicada la situación porque no solo es el Grijalva, ahora el que está creciendo más es el Usumacinta, el río más grande de México, no tiene ningún control, no hay ninguna presa. Esto es, porque llovió muchísimo.

"En Centroamérica también ahí los daños fueron mayores y muy graves en los países centroamericanos, y toda esa este agua que cayó en Guatemala baja por Usumacinta y por el Grijalva. Nacen los ríos grandes -son los ríos más grandes de México, sobre todo el Usumacinta- todo baja a la planicie y es a Tabasco; eso es lo que estamos haciendo", aseveró.