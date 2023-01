AMLO acusa a ministros de venir del antiguo régimen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Tras las acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición en contra de su llamado Plan B de la reforma electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le tiene confianza a la mayoría de los ministros, pues los acusó de venir del antiguo régimen.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que los ministros del Máximo Tribunal no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, y lo que impera es que solo se castiga a quienes no tienen como comprar su inocencia.

Señaló que por esto, se debería de pensar si se sigue llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si acaso sería "Suprema Corte del Derecho".

"¿Le tiene confianza a los ministros?"

"No, no, o sea, uno o dos o tres, la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga a quien no tiene como comprar la inocencia.

"Ya debiéramos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso del Derecho, porque todo esto, se protege o se usa, como excusa en todo esto que estamos viendo la liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el derecho", respondió.