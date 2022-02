AMLO acusa que hay una campaña en contra de su gobierno

Al acusar que "están como zopilotes", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña en contra de su gobierno y ejemplo de esto, afirmó, son los señalamientos a su gobierno tras el asesinato este fin de semana de Marcos Ernesto Islas Flores, quien hasta octubre de 2019 dirigió el portal Notiredesmex.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que de acuerdo a lo que han informado las autoridades de Baja California, Marcos Ernesto Islas Flores no realizaba actividades periodísticas.

"Les digo que están como zopilotes porque ayer, lamentablemente, perdió la vida un periodista, aunque la autoridad de Tijuana sostiene que no es periodista, que su tío es el periodista, de todas maneras, perdió la vida.

"Acababa de pasar, como cuando se dio a conocer cuando ya estaba el Twitter de (el historiador Enrique) Krauze ¿De cuándo acá? Krauze con la misma campaña, todavía ni se aclaran los hechos. La misma familia mencionó que no se dedicaba a eso de acuerdo al informe que presenta el gobierno de Baja California y ya la campaña en medios", expresó López Obrador.

Este domingo se informó que en Tijuana, Baja California, fue asesinado Marco Ernesto Islas Flores, hijo y sobrino de los periodistas Marco Islas Parra y Víctor Islas Parra.