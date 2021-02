AMLO acusa una simulación del feminismo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la frase "rompa el pacto [patriarcal]" relacionada a su relación con Félix Salgado Macedonio es una expresión importada, una copia, de cuyo significado se enteró hace unos días por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; empero, reiteró que su gobierno es respetuoso del movimiento feminista.

"Ahora con la simulación del feminismo, empiezo a escuchar: romper el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, no miento, me enteré de lo que era hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: ´Oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame´, y ya me dijo: ´Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres´.

"Cuando se habla de ´rompe el pacto´, pues ya lo estoy rompiendo: el llamado Pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no.

"¿Y saben qué sucede? Son expresiones importadas, copias, qué tenemos nosotros que ver con eso, si somos respetuosos de las mujeres y todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo".

En su conferencia de prensa, dijo que en el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero —acusado de presuntamente haber cometido el delito de violación en cinco ocasiones—, existe toda una oposición.

El Mandatario señaló que esa candidatura debe ser resuelta por las autoridades judiciales, así como por los guerrerenses.

"El caso de Guerrero, con Félix [Salgado Macedonio], como es candidato, [está] toda la oposición. Lo dije desde el principio: que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero y la ley, pero, ¿por qué hacer mediático en todos los programas, todos los medios, con excepciones, acusándonos de estar en contra de las mujeres? Pues no", indicó el presidente.

Insistió en que su gobierno está a favor de los derechos de ellas, que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres y ha luchado en un movimiento donde siempre han respetado a las mujeres. "¿De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas?", cuestionó.