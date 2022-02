AMLO admite que su hijo trabaja en empresa vinculada a Daniel Chávez

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, admitió que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien, dice, lo ayuda en la supervisión del Tren Maya "sin cobrar nada": no hay ningún problema de interés el no tiene ningún negocio con el gobierno.

Ayer domingo, López Beltrán emitió un comunicado en donde aseguraba que trabaja como asesor de la empresa Kei Partners en Houston, Texas, luego de que se publicó un reportaje de que el hijo mayor del Presidente vive en una casona en ese lugar.

En el escrito, López Beltrán señala que en 2018, año en el que su padre ganó las elecciones Presidenciales y tomó posesión de su cargo, decidió seguir ejerciendo su profesión como abogado, sin embargo, posteriormente acordaron en familia mudarse a Estados Unidos.

Aclaró que actualmente y desde el 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa privada KEI Partners en Houston, por lo que sus ingresos, dijo, provienen de su empleo.

Tras la respuesta, el Presidente dijo esta mañana:"Celebro, la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje".