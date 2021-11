AMLO agradece a Biden haber vacunado contra Covid a migrantes

Al manifestar que "es muy humano", el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la actuación de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden para enfrentar la pandemia del Covid-19, pues indicó que se atendió "por parejo" a toda la población migrante del país vecino, independientemente de su situación migratoria.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos actos del presidente estadounidense tienen que destacarse y que no pasen desaparecidos.

"Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, es muy humano el presidente Biden, fue una de la cosas que le agradecemos con la pandemia, se atendió a los migrantes, independientemente si tenían en regla sus papeles, si ya eran ciudadanos estadounidenses o no, se les atendió por parejo", dijo el presidente López Obrador.

"Eso se agradeció mucho, el que se haya vacunado a todos, son de las cosas que se deben de subrayan, que no pasen desapercibidas", precisó.