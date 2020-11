AMLO agradece a diputados federales aprobación de Presupuesto 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados federales que hayan aprobado en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo que eso dará tranquilidad porque su gobierno no tendrá problemas presupuestales y contará con recursos por 6 billones 290 mil millones de pesos para los proyectos de infraestructura, bienestar y para para los estados y municipios.

No obstante en su conferencia de prensa, el presidente ironizó con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, porque a diferencia del ex secretario Agustín Carstens, este año la oposición presentó más de mil reservas al proyecto económico del Ejecutivo.

"Agradezco a los legisladores, en este caso a los diputados, porque ya se aprobó en lo general el Presupuesto. Hubo reservas, ya se están desahogando, más de mil reservas, es record, debieron preguntarle a Carstens como le hacía porque como secretario de Hacienda aprobó el presupuesto por unanimidad, claro ahí empezaron los moches, pero Arturo no se aplicó, no negoció; ahí van a estar dos o tres días", bromeó.

Señaló que con el Presupuesto están garantizados los recursos para la salud, para financiar todos los programas del gobierno, se garantiza la entrega de las participaciones a los estados, los apoyos a los municipios, se garantiza toda la inversión en educación, entre otros.