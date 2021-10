AMLO agradece a diputados y senadores aprobación de Ley de Ingresos

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por haber aprobado la Ley de Ingresos con la cual, destacó, se fortalecen las finanzas públicas, no habrá aumento de impuestos y habrá mayor simplificación fiscal.

"Agradezco a diputados y senadores que aprobaron la Ley de Ingresos, es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas, que no hay aumento de impuestos, y que haya un sistema de simplificación, para que los pequeños comerciantes, empresarios, contribuyentes no tengan que hacer tanto trámite, se simplifica el pago de impuestos".

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Mandatario dijo que esta fue una petición que le hicieron empresarios de Monterrey, Nuevo León, y es un compromiso había hecho durante una Convención Nacional Bancaria.

"Le voy a pedir a la directora del SAT –Raquel Buenrostro- que informe sobre las bondades de este sistema, por eso le agradezco mucho la confianza a los diputados y senadores, solo falta el Presupuesto, es una muy buena noticia ya está la Ley de Ingresos".

Confió en que la Cámara de Diputados apruebe sin problema el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 con lo que se garantizarán recursos para educación, salud, desarrollo, programas del bienestar, así como para los programas de infraestructura de administración como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.