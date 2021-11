AMLO ahora plantea dar 4 dólares al día a los más pobres del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró con la propuesta que hizo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de crear un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, unos 750 millones de personas que viven en condición de pobreza en el mundo podrían recibir unos 4 dólares al día; es decir, unos 2 mil 400 pesos mensuales en promedio.

El 9 de noviembre pasado, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, López Obrador propuso el Plan para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador explicó que su propuesta no será parte de la agenda que abordará en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará este jueves en Washington junto a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

"Entonces, estamos proponiendo que el fondo se integre con tres fuentes de financiamiento: Que exista una aportación del 4% de la riqueza de los mil hombres o mujeres más ricos del mundo, es lo que aparece en la lista de Forbes; otro tanto de las mil empresas de más importancia en el mercado; y una tercera fuente es que todos los integrantes del Grupo de los 20 aporten el 0.2% del PIB de cada país", expuso el Presidente.

Explicó que a México le correspondería entregar como 60 mil millones, lo mismo a Estados Unidos, China y Rusia, de acuerdo a su PIB.

"Esto, de lograrse, significaría un ingreso de un billón de dólares y alcanzaría en promedio para entregar como mínimo 4 dólares por persona a quienes reciben hoy dos dólares diarios", refirió.

Señaló que es tiempo de que la Organización de las Naciones Unidas intervenga a favor de los más pobres: "La propuesta es que la ONU se haga cargo de este plan porque nunca han hecho nada trascendente por los pobres de la tierra y eso es algo concreto".

El presidente López Obrador afirmó que en México se respetan los derechos de los migrantes que están en caravana para llegar a Estados Unidos porque "no somos como nos pintan".

El Presidente dijo que su administración ayuda a los migrantes, además que se les respeta y protege.

"No se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo, y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia, no hay límite, no hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo sobre todo a la gente pobre y también somos solidarios con los migrantes", expresó.

"Nuestros adversarios, los conservadores que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan", agregó.

El presidente López Obrador insistió que cuando se han registrado abusos contra migrantes, se han castigado a los funcionarios involucrados.