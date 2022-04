AMLO amaga con dar información de propiedad de Loret de Mola

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó en dar a conocer información de un supuesto departamento de Carlos Loret de Mola, porque el periodista "no dice lo que tiene".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador indicó que el próximo lunes dará a conocer la información que tiene de la supuesta propiedad del columnista de EL UNIVERSAL.

"Se acuerdan que tiene un departamento valuado en 24 millones, pero eso es el valor, pues no catastral, sino el valor notarial. ¿Se acuerdan que el notario es Morales Lechuga, que fue procurador con Salinas de Gortari?

"Entonces como él no dice lo que tiene, ya ese departamento, pues ya no vale 24 millones, ya el valor comercial ya es de casi 100 millones", dijo el presidente López Obrador.



Insiste AMLO en que Loret informe sobre tres inmuebles valuados en más de 200 mdp

En su conferencia mañanera del pasado 13 de abril, el presidente López Obrador insistió en que el periodista Carlos Loret de Mola debe informar sobre el origen de los recursos para adquirir tres supuestos inmuebles de su propiedad, por un valor de 200 millones de pesos, ello al refutar un reportaje de Latinus que denunció caducidad de medicamentos en el IMSS.

López Obrador aseguró que Loret adquirió el departamento en 24 millones de pesos, pero "sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo en casi cuatro hectáreas".

Dijo que "ello sin meternos en los 12 departamentos qué tiene su esposa sus familiares", porque es sólo lo que corresponde a él esos 3 bienes que pues se estima valen más de 200 millones de pesos que "es muchísimo dinero y esto porque él hace reportajes como el que acabamos de ver acerca de la caducidad de medicamentos".

Acusó al periodista de recibir dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicinas al Gobierno en millones de pesos, lo cual era uno de los principales negocios era una fuente de corrupción bien estructurada manejada por políticos y medios de información.

Declaró que su gobierno va seguir esperando el cuál es el informe de los inmuebles de Loret, "porque además en el caso de Valle de Bravo, era un bosque que lo talaron. Estamos haciendo referencia a 36 mil metros cuadrados es bastante casi cuatro hectáreas".

"Entonces, por eso tenemos que saber sobre esas riquezas explicables o inexplicables que se dan de la noche a la mañana. Vamos a seguir esperando que se hable sobre este tema no lo vamos a dejar porque es mucho el cinismo como se hacen reportajes de estos y mintiendo de que caducan las medicinas y quienes hacen estos reportajes no tienen autoridad moral", expresó el Presidente.