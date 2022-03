AMLO analiza dar utilidad a puente Apatlaco con 2 mil viviendas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró se analiza un desarrollo urbano de dos mil viviendas para trabajadores, que podrían tener acceso a través del Infonavit, y con ello dar utilidad al puente Apatlaco, ubicado en los límites entre Cuernavaca y Temixco, Morelos.

"Vamos a buscar con el banco que se quedó con estos terrenos para llegar a un acuerdo, desde luego no desarrollarlo todo, una primera etapa, pero darle una utilidad a este puente, podemos estar pensando en unas 2 mil viviendas y esto lo puede financiar el Infonavit, los trabajadores pueden tener aquí sus viviendas, ese es el plan y por eso estoy aquí en las afueras de Cuernavaca".

Por medio de sus redes sociales, el Mandatario difundió un video en el que llamo "puente fantasma" que –recordó- se construyó hace años partir de un acuerdo con la inmobiliaria Casas Geo, pero la empresa quebró, y quedó un puente que no lleva a ninguna parte, no comunica, porque no hay viviendas.

"Costó 600 millones de pesos según datos oficiales, presupuesto público, dinero del pueblo, entonces vamos a darle uso y sentido a esta obra porque sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así como un monumento a la corrupción como hay muchas otras obras en toda la República".

El presidente López Obrador dijo que ese puente "fantasma" ya tiene sus entradas, lo que hace falta es desarrollar con viviendas y con centros deportivos, recreativos, comerciales esta zona.

Refirió que el proyecto urbano estaba pensado para 40 mil viviendas en unas dos mil hectáreas, pero "al estilo de antes".

"Pero ya no se puede eso, no se puede hacer otra Cuernavaca, no hay agua, no hay vialidades para eso, tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía".

El puente Apatlaco fue impulsado por el entonces Gobernador de Morelos Graco Ramírez (PRD) con apoyo del gobierno federal.