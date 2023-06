AMLO analiza eliminar límites a gobiernos estatales para publicidad

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que analiza si firma, para que se publique, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, porque el gasto que regula no le corresponde a la Federación, sino a los estados, que son soberanos.

"Ahí tengo, para firma y que se publique, la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad, y estoy pensando si firmo la reforma para publicarla, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad", comentó.

Durante su conferencia de prensa, dijo que revisará el tema con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para definir si es viable que se publique dicha legislación.

"Vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar, y dije lo voy a pensar, voy a hablar de este asunto con el secretario de Gobernación, con el de finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación", refirió.

No obstante, expuso que es necesario, porque la contratación de publicidad también propicia el endeudamiento de los estados, porque en algunas ocasiones, las entidades rebasan los mil millones de pesos.

"Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para gasto en publicidad, porque eso también lleva al endeudamiento de los gobiernos, porque es mucho dinero lo que destina a publicidad", dijo.