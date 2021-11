AMLO analiza encargar a Fuerzas Armadas distribución de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de ser necesario, encargará a las Fuerzas Armadas la distribución de medicinas en todos los rincones del país para acabar con el desabasto de medicamentos.

Al clausurar, como invitado de honor, los trabajos de la 112 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por primera vez se realizó en Palacio Nacional, López Obrador expresó que con los cambios legales, ahora las medicinas se pueden comprar en cualquier país del mundo, pero hace falta un sistema de distribución.

"Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico, pero todavía estamos batallando, pero no solo es comprar medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen las medicinas a los hospitales, centros de salud, y unidades médicas, así como llegan mercancías o aguas industrializadas que llegan a las comunidades más apartadas", dijo.

"Es un desafío, pero estamos acostumbrados a eso. Como logramos la distribución de las vacunas, se creó un mecanismo de distribución y de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y si es necesario de esa misma manera, vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar y van a estar todos medicamentos, es un compromiso", expresó el Presidente.

Ante representantes del Poder Legislativo, líderes sindicales y patronales, empresarios, gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador recordó que uno de los sueños de su gobierno es que a finales de su sexenio haya atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos.

"Esto no tiene que ver con posturas políticas ideológicas es cosas de recordar hay países como Suecia, Noruega y Dinamarca donde la salud es gratuita porque es un derecho no un privilegio. El sueño que tenemos y vamos a convertir en realidad, es que podamos entre todos garantizar ese derecho a la atención médica y medicamentos gratuitos", declaró.

El presidente López Obrador confió en que con la recuperación económica este año se llegue a un acuerdo tripartita entre gobierno, sector empresarial y trabajadores para aumentar el salario mínimo, que en lo que va de su administración ha sido de 50%.

Destacó que el IMSS está en muy buenas manos bajo la dirección de Zoé Robledo Aburto, quien "es un servidor público ejemplar".

---AMLO propone crear Comandancia del Ejército para delegar funciones del titular de la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para crear el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y la figura de "Comandante del Ejército".

La propuesta presidencial adiciona el Artículo 54 Bis, que establece que "el mando del Ejército recae en un general de división del Ejército, al que se denominará Comandante del Ejército, quien será responsable de la operación y administración del mismo, así como del empleo de sus Unidades, de conformidad con las directivas, instrucciones, órdenes y demás disposiciones del Alto Mando".

En su iniciativa, el Presidente argumenta la necesidad de la creación de la Comandancia del Ejército para que el Alto Mando pueda delegar funciones de aspectos ligados directamente al cumplimento de las misiones del Ejército, "de manera similar a como actualmente está previsto para la Comandancia de la Fuerza Aérea y así fortalecer su papel como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional".

López Obrador propone que la Comandancia del Ejército sea el órgano responsable de la administración y desarrollo de las tropas de las Armas, del Servicio de Policía Militar y de los Cuerpos de Defensas Rurales, cuyas respectivas Direcciones Generales quedarán inscritas a la Comandancia.

"Esta reorganización conlleva a precisar y diferenciar las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, como órgano político-administrativo del Poder Federal, de las que tiene a su cargo el organismo militar responsable de llevar la dirección estratégica de la Defensa Nacional", señala la iniciativa.