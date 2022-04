AMLO analiza poner precios máximos a productos de la canasta básica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Para frenar al alza en la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno analiza imponer precios máximos a los precios de los productos de la canasta básica.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que las mejores medidas que hay para enfrentar la inflación es que haya producción y oferta de alimentos, además del control de precios.

"Estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que también haya más oferta y podamos también con los alimentos controlar inflación. Eso se lo vamos a dar a conocer en unos días más, ya estamos trabajando en eso, en lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación", señaló.

"¿Es un control de precios?", se le preguntó en el Salón Tesorería.

"Las dos cosas si es necesario; primero producción, pero si vemos que los márgenes, lo que pasa con las gasolinas (...) Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, que haya oferta, pero también ayuda el control de precios, que esto abusos que no se cometan", dijo.

"¿Se impondría un control de precios máximos?", se le cuestionó.

"No todavía, vamos a esperarnos. Lo que tenemos que hacer es atender el problema de la mejor forma posible, lo bueno es que nosotros estamos para servir al pueblo, nuestro amo es el pueblo, no son grupos de interés creados, no son empresas, no son corporaciones, no son bancos, no somos peleles, no somos títeres, representamos a todo el pueblo.

"Entonces el propósito básico es gobernar en beneficio del pueblo. Entonces analizamos y decidimos de acuerdo lo que más conviene al pueblo", aseveró.