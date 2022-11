AMLO anuncia acuerdo con Grupo México tras cancelación de contrato por tramo 5

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Grupo México, que demandó a su gobierno por cancelarles el contrato para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, han aceptado llegar a un acuerdo.



"Si hay una denuncia porque no sé qué sucedió, nos habían mandando a decir que no me preocupara, que los ingenieros militares elaboraran un dictamen y de repente me entero que ya nos había demandado Grupo México".

"Le pregunté al secretario de Gobernación porque él fue quien me dijo que no había problemas, ya volvió a hablar y dijo que aceptan el acuerdo".

El presidente López Obrador señaló que los ingenieros militares harán un dictamen porque las diferencias se centran en cuánto se les debe por la cancelación del contrato.

En conferencia de prensan, el Jefe del Ejecutivo dijo que en ese tramo el 70% se construirá sobre una plataforma, como una especie de viaducto, para no afectar las cuevas, cenotes ni ríos subterráneos.