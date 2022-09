AMLO anuncia cambio en su discurso en desfile militar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, pese a que había adelantado que daría conocer la postura de México ante las consultas que solicitó Estados Unidos por la política energética mexicana, cambió de opinión y no se refería sobre este tema en su discurso en el desfile cívico militar del 16 de septiembre, pues señaló que, tras recibir la carta de su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden, hay un cambio en el tono y una actitud y que no tiene caso seguir alentando diferencias.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal indicó que en un primer momento, la actitud del gobierno de Estados Unidos sobre el tema energético no fue el más diplomático "ni lo que merecemos".

Informó que en vez de tocar el tema energético en el desfile cívico militar explicará su propuesta que presentará México en la próxima Asamblea General de la ONU para buscar en el mundo la paz.

"Aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16 a ese tema (respuesta a Estados Unidos), voy hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas para alcanzar la paz.

"¿Por qué ya no abordar el tema eléctrico? ¿Tiene que ver con la respuesta que recibió el presidente Biden?", se le preguntó.

"Sí, tiene que ver con la respuesta. Es que hay un tono distinto, una actitud de respeto, mejor dicho, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía, porque siempre el presidente Biden lo había planteado de que él trato con nosotros la relación iba a darse a partir de un pie de igualad, respetando nuestra soberanía y lo que sucedió con lo de la consulta, el tono, el modito, diría el presidente Cárdenas, no fue el más diplomático, ni lo que merecemos.

"Entonces se entendió de que no es por ahí, de que tenemos que hay un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones y hay disposición del presidente Biden Les explicaba, les di a conocer un pedazo de la carta y nosotros también estimamos la actitud respetuosa del presidente Biden por eso no tiene caso seguir alentando diferencias", dijo.