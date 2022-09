AMLO anuncia mensaje el 1 de septiembre por Informe de Gobierno

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 1 de septiembre ofrecerá un mensaje sobre el estado que guarda la nación, por su Cuarto Informe de Gobierno, en una ceremonia en los murales pintados por Diego Rivera en Palacio Nacional.

"El 1 de septiembre, es a las once de la mañana, aquí en Palacio. Va a ser (el Cuarto Informe) en los corredores. Precisamente, en el mural principal de Diego, La Epopeya del Pueblo Mexicano".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que uno de los temas centrales de su informe será el haber logrado reducir la brecha de desigualdad social pese a la falta de crecimiento económico.

"Se nos cayó la economía con la pandemia, hemos logrado una mejor distribución del ingreso y esto ha significado que la gente más pobre esté mejorando.

"De acuerdo a información del Inegi, los más ricos, en promedio, llegaban a ganar, cuando llegamos, 18 veces más que los pobres, en una encuesta, que no es actual se dio a conocer el año pasado, ya no eran 18 veces, eran 16 veces. Quiere decir que la brecha se está reduciendo, porque antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco".

El Mandatario destacó que ese cambio no se logra solo con crecimiento económico, sino con una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, con el aumento al salario, mediante los programas de Bienestar.

"Que no haya pensión millonaria para los expresidentes, pero que sí haya pensión para los adultos mayores, y esa política está dando resultados, de modo que en el tiempo que nos falta se va avanzar mucho".