AMLO anuncia que México no comprará más vacunas rusas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya no tiene planeado adquirir más vacunas Sputnik V contra el Covid-19, originarias de Rusia.

De acuerdo con fuentes del gobierno federal consultadas, se informó que esta decisión de ya no adquirir vacunas rusas no responde a la invasión de Rusia en Ucrania.

Además, el gobierno de Rusia aún tiene pendiente entregar un cargamento de 4 millones de dosis, del contrato de 24 millones.

Se precisó que el contrato de la adquisición de vacunas rusas de Sputnik V no lo negoció la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer.

Hasta la semana pasada, la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno de México adquirió 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para inmunizar a 12 millones de personas.

En total, México ha adquirido 246 millones de dosis; es decir, 51.1 por Covax; 77.4 de AstraZeneca; 34.4 millones de Pfizer; 35 millones de CanSino Biologics; 2 millones AstraZeneca-Serum Institute; 2.7 millones de AstraZeneca (EU) y 20 millones de Sinovac.