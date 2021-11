AMLO anuncia "retiro familiar" para celebrar su cumpleaños 68

Un día antes de cumplir 68 años de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra muy bien de salud, "gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida".

En su conferencia de este viernes en Hermosillo, López Obrador informó que este sábado 13 de noviembre estará en "retiro familiar" para celebrar sus 68 años, acompañado de sus hijos y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

"Quiero mucho a la gente, sinceramente es lo que me mantiene, el amor al pueblo (...) Voy a estar con mi familia, a partir de mi regreso a la Ciudad de México me quedo en retiro familiar para estar con mi familia, que también me da mucho aliento; no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera, si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar.

"Entonces son mis dos grandes pasiones: el pueblo y mi familia; y agregó una más que tiene que ver con Sonora: el beisbol", expresó López Obrador.

Al disculparse porque no podrá abrazar a todos en su cumpleaños, López Obrador recordó entre risas que en una visita al escritor Carlos Pellicer, en su biblioteca tenía una tarjeta que decía: "no habrá recepción".

"Estamos bien y de buenas. Estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia, también mi abrazo fraterno, permanente a todos los familiares de quienes han perdido la vida por el Covid, no los vamos a olvidar nunca y vamos a seguir defendiendo a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo: el amor al prójimo", declaró el presidente López Obrador.