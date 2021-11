AMLO aplaude creación de fondo de 600 mdp para mineros jubilados

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un acto de justicia el acuerdo entre Grupo México y el Gobierno Federal para crear un fondo de 600 millones de pesos con el cual se pagará una pensión a mineros retirados que fueron excluidos de ese beneficio.

Durante la presentación del Plan de Justicia para Cananea, cuyo punto principal es la creación de dicho fondo -que beneficiará a mil trabajadores en retiro-, el mandatario hizo un llamado a la unidad de empresa y sindicatos para superar las diferencias.

"Me da mucho gusto que podamos hacer esta acción en beneficio de los trabajadores de Cananea con la partición de todos y no descarto que podamos tener un encuentro todos, que quede atrás la confrontación, que haya unidad de sindicatos, los dirigentes, el pueblo y la empresa minera, todos juntos podemos lograrlo. Desde luego va a llevar tiempo la conciliación, pero no esperamos a que todos estemos de acuerdo".

Ante trabajadores mineros retirados, líderes sindicatos e integrantes de su gabinete, el presidente explicó que Grupo México aportará 300 millones de pesos y su gobierno otros 300 millones para darle una pensión a los trabajadores que legalmente no tenían ese derecho.

"Es un acto de justicia innegable, el que tengan este reconocimiento. Si por cuestiones legales fueron exclusivos qué bien que se esté reparando el daño... Esto es un acto de justicia y ya vamos a iniciar a principios de enero de 2022".

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que como parte del acuerdo, los pagos a los mineros se harán a través del Banco del Bienestar, que operará en Cananea a partir de este viernes.

En materia de salud, dijo, el gobierno de Sonora acordó con el IMSS transferir el manejo del Hospital General de Sonora para que también se atienda a quienes no son derechohabientes; además se realizarán estudios sobre el impacto de la contaminación de la Mina de Cobre en el medio ambiente y el Río Sonora en la comunidad; Grupo México instalará 10 plantas potabilizadoras de agua.

Se destinarán 130 millones de pesos para el rescate del Centro de Histórico de Cananea, que incluirá obras de mejoramiento urbano.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que este acuerdo es un salto histórico en el bienestar de la población que solo un "presidente socialmente comprometido" lo ha hecho posible.

"Cananea es una ciudad de esfuerzo y resistencia, un moviendo obrero que se volvió comunidad, que padece problemas de falta de agua, de empleo, una ciudad estancada desde hace varias décadas. Esto no solo representa un brinco histórico para saldar las cuentas pendientes que está ciudad lleva a cuestas".