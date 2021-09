AMLO arranca Colecta Nacional 2021 de la Cruz Roja Mexicana; donar no es un gasto, es una inversión: Suinaga

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó la Colecta Nacional 2021 de la Cruz Roja Mexicana en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Acompañado por el presidente de la Cruz Roja Mexicana Fernando Suinaga Cárdenas; Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta de mujeres voluntarias de la Cruz Roja; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el mandatario convocó a todo el pueblo de México a ayudar a la institución.

"Vamos a iniciar con la colecta nacional de la Cruz Roja, es muy importante que todos ayudemos, es la convocatoria que se hace".

En titular del Ejecutivo expresó que las aportaciones son voluntarias, pero debe tomarse en cuenta la gran labor humanitaria que realiza la Cruz Roja Mexicana sobre todo durante la pandemia de Covid-19.

"Debe tomarse en cuenta la gran labor que en circunstancias tan difíciles realiza la Cruz Roja", destacó.

Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, aseguró que donar a la institución no es un gasto, sino una inversión, pues aseguró que la población podrá necesitar algún día de ayuda, lo cual podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.

En conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Cruz Roja Mexicana llamó a donar en la Colecta Nacional 2021, la cual se suspendió el año pasado por motivos de la pandemia del Covid-19.

"Donar a la Cruz Roja Mexicana no es un gasto, es una inversión. Es una institución transparente con el uso de recursos y muy eficiente. Gracias a los 40 mil voluntarios que apoyan esta noble causa y que gracias al incansable trabajo desinteresado es que podemos rendir cuentas de cada peso que recibimos", dijo en Palacio Nacional.

"Hoy más que nunca necesitamos ser solidarios con la institución. Todos podemos necesitar ese donativo, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Hacemos un llamado a todos los mexicanos para que apoyen a la Cruz Roja Mexicana bajo el lema de este año "Ayúdanos a hacer esta batalla más justa", explicó.

En el salón Tesorería, Suinaga Cárdenas señaló que solamente cuatro centavos van al gasto administrativo, mientras que los otros 96 centavos van directamente a los programas humanitarios, y agradeció el apoyo que ha recibido por parte del gobierno federal.

El presidente de la Cruz Roja Mexicana reconoció que este año ha sido muy difícil para la institución pues señaló que se están resintiendo los efectos de la pandemia del Covid-19 pues recordó que en 2020 no se llevó a cabo la colecta nacional por la emergencia sanitaria.

"Sin duda, esto ha afectado nuestras finanzas, por eso el ánimo de invitarlos para que nos apoyen", dijo.

Fernando Suinaga Cárdenas destacó que a lo largo de la historia de la Cruz Roja Mexicana los apoyos se han centrado en grupos vulnerables.

"Así lo hemos hecho durante 111 años, hoy más que nunca lo seguiremos haciendo porque la naturaleza de la labor es estar cerca del pueblo de México".