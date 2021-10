AMLO arremete de nueva cuenta contra la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al asegurar que, como todas las universidades del país, fue sometida al pensamiento neoliberal y lamentó que se haya "derechizado" en los últimos años.

En conferencia de prensa y al asegurar que "no actuó de mala fe" y que "tiene su conciencia tranquila", el titular del Ejecutivo federal afirmó que la Máxima Casa de Estudios del país no estuvo "a la altura de las circunstancias" en el periodo neoliberal, pues acusó que los intelectuales de la Universidad Nacional fueron cooptados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para legitimar "todas las atrocidades" de ese periodo.

"Yo respeto las opiniones y también siempre digo lo que pienso, no solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos.

"Ejemplos hay muchos, imagínense, un exrector que todavía tiene mucha influencia (José) Narro, se va de secretario de Salud y ese tiempo hablan de los "ninis", de los jóvenes, exrector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del exrector, claro no todos los maestros afortunadamente están así.

"Pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, los silenciaron y así en general. Entonces sí se requiere una sacudida, y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande y de la Universidad que no haya jugado un papel fundamental, determinante, al contrario, muchísimos académicos, intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización

"Salinas los cooptó a casi todos, siempre voy a decir, que hay honrosas excepciones: el movimiento de los jóvenes, del 2012 "YoSoy#132" ¿dónde surge? En la Ibero, ¿y dónde estaba la UNAM? ¿Quién era rector entonces? Narro".

El presidente manifestó que es buena esta polémica que se ha desatado con las críticas que hizo ayer en contra de la Universidad Nacional, porque "no vamos a caer en la autocomplacencia".

Afirmó que le gustaría que hubiera más economistas y abogados de la UNAM en su gobierno.