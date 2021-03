AMLO arremete otra vez contra el juez que suspendió su reforma eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar al juez que concedió una suspensión "de manera veloz" en contra de la ley de Reforma Energética.



A través de una carta que envió a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la Reforma Energética aprobada por el Congreso la semana pasada.



"De manera respetuosa le solicito que el consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", puntualizó López Obrador al leer la misiva durante su conferencia matutina.



El presidente aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas "con el antiguo régimen" y que tenían como "modus operandi la corrupción y el influyentismo"



Agregó que esos intereses cuentan con el apoyo de la prensa "proempresarial nacional y extranjera" a quienes acusó de haber conformado un llamado buró jurídico "para oponerse a obras y acciones políticas que hemos emprendido para la transformación del país".



Señaló que sería "lamentable" que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país "sigamos permitiendo el abuso y prepotencia" en nombre del estado de derecho.



Afirmó que respeta el derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero recalcó que "ejerceré mis facultades como presidente y libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia".



Previó a la lectura de la carta, López Obrador cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo pues dijo "hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida".



Esta polémica empezó el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.



El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió "todos los efectos" de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.



También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.



Tras el amparo, López Obrador acusó a los jueces de la SCJN de estar al servicio de las empresas extranjeras y privadas.



El sábado Zaldívar respondió a las acusaciones del presidente mexicano y aseguró que "los jueces federales actúan con independencia y autonomía" y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), "garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad".



Aseveró que los fallos de la SCJN "pueden ser recurridos", sin embargo, aclaró que deben ser respetados "bajo la óptica de la independencia judicial".



El pasado 23 de febrero, la Cámara mexicana de Diputados aprobó la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado, en detrimento de las generadoras privadas, sobre todo de renovables.