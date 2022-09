AMLO arremete otra vez contra la ONU

A-AA+

Al defender su iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque "se está quedando como un florero".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador declaró que "hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no sólo la opinión de los expertos, de las élites, qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas".

"Porque una cosa es lo que piensen los Sheridans, los Aguilares Camines, los que administran la violación de derechos humanos y luego se convierten hasta en políticos, como este senador Álvarez Icaza.

"Sí, es muy respetable su opinión, y de muchos que tienen ya como trabajo el formar grupos de defensa de derechos humanos y hasta de obtener financiamiento del extranjero. Es un poco lo que está sucediendo en la ONU, que tiene tantos organismos, no atiende en lo fundamental, se está quedando como un florero, pero tiene organismos para todo: medio ambiente, defensa de los niños, cambio climático, derechos humanos, bueno, ganan muchísimo dinero y no cambian nada.

"Entonces, administran los problemas y claro que a ellos no les conviene que las cosas verdaderamente cambien, no apuestan a transformar, apuestan a administrar el conflicto, de eso viven muchos", expresó López Obrador en el Salón Tesorería.

Acusó que la ayuda que ofrece Estados Unidos hacia países, "se transfiere a través de estos organismos y no llega a la gente, se queda en los asesores, en estos grupos".

En febrero del año pasado, el presidente López Obrador también calificó a la ONU como un "florero", pero por permitir el acaparamiento de vacunas contra Covid-19 por parte de 10 países.

"La ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno", expresó en esa ocasión.