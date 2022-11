AMLO arremete otra vez contra Villoro: "no se confronta con oligarquía para seguir ganando premios"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras las críticas a su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el escritor Juan Villoro es un hombre acomodaticio, "muy gelatinoso", le falta aplomo, y que no se confronta con la oligarquía para seguir ganando premios y con la esperanza de que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara para que "en una de esas", se gana el Premio Príncipe de Asturias.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó que es un acto de deshonestidad intelectual el que el escritor lo acuse de tener acuerdos con el narcotráfico.

"Lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándoles a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad y defendiendo el status quo.

---Acusa deshonestidad intelectual

"Tiene buena formación, sobre todo es de los más conocedores de la literatura rusa, de los escritores rusos, eso me ha parecido muy bueno, porque se ha convertido en un especialista en el conocimiento sobre literatos, cuentistas rusos, tiene muy buenas recopilares de texto, de escritores rusos y él hace también buenos ensayos, pero es muy gelatinoso, le falta más contextura, aplomo, y para justificarse, pues empieza a buscar excusas de que yo debí haber ganado en 2006, pero después no le gusto el plantón (en Reforma) y ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico, es gravísimo eso, una acusación de ese tipo, es de deshonestidad intelectual mínimo, acuerdos con los ricos, el militarismo, o sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte.

"Entonces todo porque él quiere seguir recibido premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara, en una de esas le dan el Príncipe (sic) de Asturias", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que él no es un "autoritario" y que Juan Villoro será respetado, pero manifestó que le gusta llamar las cosas por su nombre y exhortó a hacer a un lado la simulación y la hipocresía.