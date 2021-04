AMLO asegura que está resuelto el presupuesto para compra de vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está resuelto el presupuesto para la compra de vacunas contra el Covid-19, pero, indicó, si es necesario un mayor monto, no habrá techo ni límite en lo que se requiera para inmunizar a la población mexicana.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que el pasado viernes, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el gobierno mexicano ha pagado 15 mil 809 millones de pesos en contratos con Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Covax, Sputnik V, Sinovac, entre otros.

"Acerca de cuánta inversión para la salud, estamos destinando todo lo que se necesita. En lo relacionado con el presupuesto de salud no hay techo, no hay límite, todo lo que se requiere.

"Tenemos compromisos de alrededor de 38 mil millones de pesos, pero, si se requiere más, hay disponibilidad de presupuesto sin endeudarnos, porque tenemos finanzas públicas sanas, esto es: no se nos ha caído la recaudación".