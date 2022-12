AMLO asegura que hay seguridad en Palacio Nacional, tras ingreso de exmilitar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuidarán la seguridad en Palacio Nacional, luego de que el pasado lunes una persona -exmilitar- se coló hasta el Salón Tesorería para llamar su atención en la mañanera.

"Pues, este, sí se hace (revisar la seguridad), pero tampoco afecta, es que la gente no tiene ánimo de dañar", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Este lunes, José de Jesús Quintana, que dijo ser exmilitar intentó ingresar al salón Tesorería para hablar con el presidente y engañó al personal militar diciendo que se dirigía a las oficinas de la Secretaría de Hacienda.

López Obrador explicó que la persona que ingresó "es un oficial del ejército que fue suspendido por alguna razón y entonces está exigiendo que se le reconozcan sus derechos, quiere ser escuchado y ya la Secretaría de la Defensa, ya incluso el secretario (general Luis Cresencio Sandoval) hasta me mandó el informe sobre la situación de esta persona".

Afirmó que se le dará seguimiento al caso.

"No hay un ambiente de odio, de violencia afortunadamente, se enojan, insultan, pero no pasa de ahí. Hasta la señora que dijo que yo era de Tabasco y de Macuspana e indio pata rajada ofreció disculpas, no a mí, pero sí a mis paisanos de Macuspana", dijo.

