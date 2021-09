AMLO asegura que inaugurará la refinería de Dos Bocas en 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en junio de 2022, es decir, en nueve meses será inaugurada la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que en su conjunto será el complejo petrolero más importante de México.

"Estamos a nueve meses de inaugurar la refinería de Dos Bocas, que en su conjunto será el complejo petrolero más importante de México", dijo el titular del Ejecutivo en sus redes sociales.

Por medio de un video, el presidente López Obrador explicó que trabajadores de México están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaba, ahora se procesará en México.

El presidente López Obrador dijo que además de construir esta nueva refinería, se están rehabilitando las seis existentes, además que se está en proceso para adquirir la refinería de Deer Park de Shell, en Texas, Estados Unidos.

"Seremos autosuficientes, ¿qué significa esto?, de que ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero, se producirá todo en México y así podremos garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos".

El Presidente estuvo acompañado del gobernador Carlos Manuel Merino Campos; el director Pemex, Octavio Romero Oropeza; la secretaría de Energía, Rocío Nahle -encargada de la construcción- y el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, cuya dependencia estará a cargo de la seguridad de la planta y del puerto.