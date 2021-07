AMLO asegura que se escuchará a todos los del conflicto minero

Ante la huelga minera de Cananea que está por cumplir 14 años, y en todo conflicto laboral, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno escuchará a todas las partes involucradas, pero aclaró que se le dará la razón a quien la tenga y no se inclinará la balanza para nadie.

En la presentación del Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar, el titular del Ejecutivo federal aseguró que, en sexenios pasados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se inclinaba por una parte y donde los trabajadores no eran tomados en cuenta.

"Era nada más un grupo el que dominaba, así era antes, hasta hace poco. Ahora la Secretaría del Trabajo tiene que atender a las dos partes y actuar con justicia, y darle la razón a quien la tiene y no inclinar la balanza para nadie, sino garantizar que haya justicia.

"Ese es el cambio que ofrecemos para Cananea", dijo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, lo que arrancó aplausos por parte de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), liderado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, que fueron invitados.

"El acuerdo es una utopía, pero se intentará"

Acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich y por Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, así como por integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador destacó la presencia de Luisa María Alcalde, titular de la STPS, quien indico, ya tiene listo el Plan Integral de Atención a Cananea, y en el cual, apuntó, lo primero es atender por medio del diálogo y el acuerdo los conflictos laborales, en referencia a la huelga minera.

Manifestó que llegar a un acuerdo "es una utopía", pues reconoció que han estado confrontadas ambas partes, pero señaló que se intentará.

"Y eso ofrecemos, el ayudar en las diferencias que tienen las partes para llegar ante el dialogo en un acuerdo entre todos. Es como una utopía, porque se han confrontado por mucho tiempo, pero vamos a intentarlo. Vamos a buscar que se llegue a un acuerdo general en lo laboral", dijo.

Por ese motivo, señaló el presidente López Obrador señaló que se invitó al evento a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) para que "nos ayude en todos los juicios pendientes, que se revise y que se le dé la razón a quien la tenga".

La Sección 65 del sindicato minero colocó las banderas rojinegras en la mina "Mexicana de Cananea". hoy "Buenavista del Cobre", el 30 de julio del 2007, por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo por parte del Grupo México y en demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene, así como la atención médica adecuada para los mineros y exmineros.

En esa fecha pararon labores mil 100 trabajadores, y a la fecha se encuentran en la lucha poco más de 650 personas.