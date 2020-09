AMLO asegura que tiene buena relación con sector empresarial

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que hay una buena relación con el sector empresarial porque no solo apoyan a su gobierno en la pandemia de Covid, sino que voluntariamente ha decido aportar más para pensionar a los trabajadores.

En un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la relación con los empresarios ha sido buena y a pesar de la crisis la mayoría de los empresarios no despidió a sus empleados.

"Antes de la pandemia estaban inscritos 20.5 millones de trabajadores, y se perdieron en un millón de empleos, en los momentos más difíciles, y ya nos estamos recuperando".

Ante integrantes de su Gabinete, empresarios y líderes sindicales, el titular del Ejecutivo dijo que los empresarios cumplen con sus contribuciones, aceptaron aumentar este año 20% al salario mínimo y voluntariamente decidieron aportar más para pensionar más a los trabajadores.

"Además en los hospitales privados nos están ayudando a atender a los enfermos de covid-19 y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes, no tengo más que decirles que gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo", dijo.