"AMLO blindó a la UNOPS para no rendir cuentas sobre medicamentos"

María Elena Pérez - Jaén Zermeño, excomisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), aseguró que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, blindó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que no tenga que rendir cuentas con respecto a la compra consolidada de medicamentos 2021 – 2024.

Por ello, la ciudadana entregó en las oficinas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) una carta en la que exige que la UNOPS sea un ente obligado a la transparencia y rendición de cuentas y resaltó que este organismo hizo uso de 6 mil 5 millones de dólares de recursos públicos.

"No tenemos acceso a casi nada, hemos hecho muchas solicitudes de información y las respuestas son que la información es inexistente o está incompleta, hay respuestas en las que incluyen vínculos de portales de noticias o entrevistas periodísticas y eso no está bien, porque la oscuridad fomenta la corrupción", dijo Pérez-Jaén Zermeño frente a las oficinas del Inai, al sur de la ciudad.

Agregó que mediante el convenio de Insabi con la UNOPS, esta última no está obligada a rendir cuentas públicas, sin embargo al liderar la compra consolidada que se lleva a cabo con recursos públicos debe cumplir con acciones de transparencia.

"La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que aquellos que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deben cumplir con las 48 obligaciones de transparencia e implementar los mecanismos para que cualquier persona pueda requerir la información".

En una rueda de prensa, Pérez – Jaén Zermeño mencionó que desde que se realizó este convenio con el organismo internacional, ha realizado diversas solicitudes de información vía transparencia, pero enfatizó que 21 peticiones que están sustentadas en declaraciones del presidente durante su conferencia matutina o del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la respuesta fue que no había información, la respuesta estaba incompleta o incluían vínculos de portales de noticias.

"Así las respuestas, claro que se han metido recursos de revisión y en la información que no han dado se hará lo mismo. Pareciera que la UNOPS no realizó un diagnóstico serio de la experiencia, de los procedimientos, que lo único que vieron fueron 135 millones de dólares de ganancia y no revisaron la Ley de Adquisiciones del país, entonces lo que el INAI tiene que hacer es ordenar que la UNOPS rinda cuentas".