AMLO califica 2021 como positivo pese a pandemia y agradece respaldo

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que 2021 fue un año positivo a pesar de la pandemia y lo doloroso por la pérdida de casi de 300 mil mexicanos, por lo que agradeció al pueblo su respaldo.

"Agradecerles a todos los mexicanos por su apoyo, respaldo, confianza, nos ha tocado enfrentar tiempos difíciles, sobre todo por la pandemia, nos duele mucho lo que ha venido pasando, la pérdida de vidas humanas, no lo podemos olvidar, han perdido la vida cerca de 300 mil mexicanos en la pandemia, eso nos afectado mucho, nos duele que haya sucedido...", dijo el presidente.

"Afortunadamente estamos saliendo de esa circunstancia tan difícil, se está recuperando nuestra economía, se recuperaron los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza, ya no es lo mismo de antes".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que como en toda democracia hay inconformidad y hay oposición pues tiene que haber contrapesos, pero "vamos saliendo adelante".

"Lo decía hace unos días, a pesar de los pesares, la gente está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios, rencores, casi no hay odios en México, muy pocos y esos porque son corajudos, pero se les va a ir quitando y la mayoría pues convive en armonía, y eso es lo más importante".