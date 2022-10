AMLO celebra aprobación de la Ley de Ingresos 2023

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados que anoche aprobó la Ley de Ingresos 2023, la cual, dijo no contempla aumento de impuestos ni de derechos.

"No hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre no haya privilegios fiscales, condonación de impuestos".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo destacó que sin aumento de impuestos, sin "gasolinazos", sin endeudar al país, se cuenta con presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública.

El Mandatario dijo que la Hacienda pública del país está fuerte y se debe a que todos cumplen con sus obligaciones fiscales.

"Lo agradezco porque esto es lo mejor, ¿de qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción?, eso solo perjudica a la mayoría de la gente, por eso vamos bien".