AMLO celebra descenso de muertes por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la pandemia de Covid-19 ceda y pierda fuerza porque el que se tenga cuatro fallecidos en promedio diario, aunque no quisiera que "nadie perdiera la vida", es muy diferente a cuando se rebasó los mil fallecimientos diarios.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que ayudó mucho la entrega del personal médico, de las enfermeras, y el pueblo de México fue excepcional.

"Todo eso nos ayudó mucho, el que tengamos cuatro fallecidos por Covid diario, aunque como lo comentaba el doctor López-Gatell, son cuatro vidas, son cuatro seres humanos, se siente uno, no quisiéramos que nadie perdiera la vida, pero es muy distinto a cuando se rebasó los mil fallecimientos diarios".

Destacó que aunque todas las comparaciones son malas, más cuando se trata de vidas, México fue de los países menos afectados en el continente americano y en el mundo.

El presidente López Obrador exhortó, llamó y convocó a todos los que no se han vacunado a que lo hagan en la campaña que se lleva a cabo este mes que termina el plan nacional de vacunación, porque ya no habrá centros de vacunación especiales, la vacuna se aplicará en los centros de salud y en los hospitales.