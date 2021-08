AMLO cierra su "mañanera" con "Los caminos de la vida" (VIDEO)

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que se deben "correr ciertos riesgos" en el regreso a clases presenciales, sin embargo, aseguró que su Gobierno se mantendrá al pendiente para atender de forma rápida si hay contagios de COVID-19 en las escuelas.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO destacó su optimismo ante el retorno a clases, a pesar de la tercera ola del coronavirus que atraviesa México y las diversas negativas de los padres.

"Que una familia decide ´no quiero que vayan mis hijos a la escuela´, no van, van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia, pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se les atienda rápido, de que se les hagan pruebas, cuidarlos", expresó el mandatario.

Además, afirmó que se deben correr ciertos riesgos, pues es necesario comenzar a salir de casa. Sin embargo, aquellas familias que no quieran mandar a sus hijos a la escuela, podrán continuar las clases con el programa "Aprende en Casa".

"Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, debemos enfrentar las adversidades, ´los caminos de la vida no son como imaginaba'", mencionó.

"Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo", dijo @lopezobrador_ para justificar el regreso a clases.



"Los caminos de la vida no son cómo imaginaba", agregó. Y puso esa canción en su gustada sección DJ AMLO. pic.twitter.com/usvq80TVOG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 13, 2021



Posteriormente pidió que pusieran la canción "Los caminos de la vida", del grupo La Tropa, la cual -dijo- le gustaba mucho al colombiano Gabriel García Márquez y al mexicano Carlos Monsiváis, también para entretener a los presentes que a veces se aburren en la "mañanera".

"Vamos a escucharla. Después me dicen ´oiga, estuvo muy aburrida la mañanera´... Es un vallenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsiváis. Una vez que fuimos a comer al Centro, por el Palacio de Minería, llegaron unos músicos y [preguntaron] ´¿les cantamos algo?´ y dice Monsi ´Los caminos de la vida'", aseveró.

También recalcó que habrá seguridad en los trayectos a las escuelas, como parte de la protección para los menores y los docentes.

"Vamos a ver que haya seguridad en todo lo que se requiera. Vamos a dar a conocer el plan para que haya seguridad... Tiene que protegerse a los niños, maestros, las escuelas, eso corresponde a los gobiernos estatales, siempre lo hacen, pero ahora vamos a pedir que se haga más", dijo.

AMLO afirmó que los padres tienen la libertad de no enviar a sus hijos a los planteles educativos, pero es obligación del Gobierno regresar a clases presenciales, pues los menores ya no pueden permanecer en casa porque, según estudios que posteriormente dará a conocer, niñas, niños y adolescentes sufren afectaciones psico-sociales por el encierro provocado por la pandemia del coronavirus.

"Quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas no se les va a obligar para nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases. No es sólo un asunto educativo, sino social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos sólo al Nintendo", comentó.

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, apoyó las declaraciones de AMLO y subrayó la importancia del retorno a las escuelas, pues aseguró que es por el bienestar de niños y adolescentes.

Además, lamentó que las personas intenten buscar pretextos para no regresar, por lo que los invitó a pensar y plantearse "por qué sí" se debe volver a las aulas.

"Lo lamentable de esta situación es que estas personas que están emitiendo situaciones de por qué no, yo los invitaría a que replantearan por qué sí, y que se sumaran a este esfuerzo que estamos haciendo, no sólo como Gobierno, sino como sociedad", destacó Delfina Gómez.

PROTOCOLO PARA EL REGRESO A CLASES

Para llevar a cabo el proceso de regreso a las aulas, se realizó un protocolo sanitario que consta de 10 acciones:

Los padres de familia deben integrar un Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE) con el objetivo de implementar el protocolo de regreso a clases.

Establecer y participar en filtros de salud en casa y escuela. Es decir, enviar a los menores con cubrebocas y gel antibacterial, así como una carta compromiso que autorice la asistencia de alumno o alumna al plantel educativo.

Lavado constante de manos con agua y jabón.

Uso de cubrebocas sobre nariz y boca para evitar el riesgo de contagio por COVID-19.

Mantener la sana distancia.

Dar mayor uso a los espacios abiertos.

Evitar ceremonias, aglomeraciones y reuniones generales para evitar contagios de coronavirus.

Avisar inmediatamente sobre la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en la escuela.

Inscripción a los cursos de apoyo socioemocional en línea de SEP-Salud "Retorno Seguro" en la página web de la SEP.

Llevar a la escuela la Carta de Compromiso de Corresponsabilidad.