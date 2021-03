AMLO coincide con Lorenzo Córdova

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello en el sentido de que la autoridad electoral debe estar contra quien viole la ley, sea quien sea.

Pero atajó que la polarización que existe en el país, viene desde hace muchos años y tiene su origen en la desigualdad, donde "unos cuantos tiene mucho y muchos tiene un poco ese es el fondo".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que no hay que espantarse ni exagerar con la polarización política.

Ayer jueves, en entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente del INE dijo el organismo electoral no está en contra del presidente López Obrador sino contra cualquier funcionario que viole la Constitución y que una de sus preocupaciones es el grado de polarización e intolerancia que existe en el país.

"Si (hay polarización) porque ahora las minorías que eran los únicos que se beneficiaban están molestos, tienen coraje, también no mucho, no hay que exageras, pero también ya cambiaron las cosas ahora se está dando atención al pueblo, porque el gobierno era un comité al servicio de la minoría.

"Imagínense una pirámide, pero en donde en la punta hay muy pocos y en la parte intermedia hay muchos, pues esa desigualdad monstruosa lleva la polarización, pero eso tampoco espantar".

El presidente López Obrador señaló que sería una falacia decir que para que no haya polarización que siga la robadera, no, eso ya no se puede permitir, hay que ir convenciendo, persuadiendo, de que a nadie conviene que exista una desigualdad monstruosa".