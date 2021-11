AMLO comparte video llegando a Palacio Nacional con Beatriz Gutiérrez y escuchando a Silvio Rodríguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video en el que se muestra su arribo al Zócalo capitalino, con su esposa la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller manejando su automóvil.

"Por 20 de noviembre, llegando con una conductora extraordinaria como Beatriz y escuchando a Silvio (Rodríguez)", señaló el Mandatario mexicano en un video de 38 segundos que compartió en sus redes sociales.

En su trayecto de su residencia privada en la alcaldía de Tlalpan a Palacio Nacional, residencia oficial del titular del Ejecutivo, la pareja presidencial escuchaba la canción Alabanzas del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

"Quien ayer me daba un beso/ahora me trata de usted/ Yo no quiero aprender eso/ yo no quiero aprender eso/ ni al derecho ni al revés".