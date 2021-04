AMLO, con buena capacidad inmunológica por regalo de la población: Alcocer Varela

La buena capacidad de respuesta que tuvo el sistema inmunológico de Andrés Manuel López Obrador cuando enfermó de Covid-19 "se la regaló la población" cuando visitó varios estados, destacó Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario de Salud indicó que la gente más sana genera más y mejores anticuerpos, lo que fue el caso del presidente de México, quien a pesar de ser hipertenso, logró recuperarse del Covid-19.

"La gente más sana genera desde luego progresivamente mejores y más cantidad de anticuerpos", dijo el funcionario, quien reiteró que López Obrador generó un número importante de anticuerpos que le permiten estar protegido por más tiempo.

"Sí la tuvo (el Covid-19) y si no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres, eso es así de sencillo", señaló Alcocer Varela.

--AMLO siempre sí se vacunará contra Covid-19

Este martes, López Obrador indicó que, contrario a lo que indicó un día antes, que se vacunará contra Covid-19 en los próximos 15 o 20 días "para poner el ejemplo".

"También para sí disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15 o en 20 días. Va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo".