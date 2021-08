AMLO confía en acuerdos entre gobierno de Venezuela y oposición

Al asegurar que su administración está a favor del diálogo y la solución pacífica, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que el gobierno de Venezuela y la oposición lleguen a un acuerdo con base en el diálogo y que no se utilice la fuerza.

"Nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias, y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela", comentó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard recalcó que México ha aceptado ser solo la sede de la mesa de diálogo entre ambas partes, pero no es parte, ni aspira a ser parte de esta mesa "puesto que es un diálogo entre venezolanas y venezolanos".

"México siempre ha sostenido la posición de que debía promoverse un diálogo entre las partes, que corresponde a las y los venezolanos determinar el futuro de su país. Y México ha aceptado ser la sede de esos encuentros, de esos diálogos, pero México no es parte de los diálogos, ni aspira a serlo, es un diálogo entre venezolanas y venezolanos".

En Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que la primera fase de estos diálogos ya terminó, pero aseguró que México garantiza continuará siendo un país respetuoso, solidario y neutral en esas conversaciones.

"Nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico -y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña- es que ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con pleno reconocimiento de toda la comunidad internacional, y ojalá que eso se logre".

"Canciller, ¿facilitarían ustedes el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela entonces?", se le preguntó.

"No nos corresponde. El diálogo que está llevándose a cabo ahora es entre las partes, es decir, entre venezolanas y venezolanos. Lo que digo es que en un futuro, si esas conversaciones avanzan, ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela, sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo", contestó.