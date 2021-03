AMLO confía que conflicto entre Biden y Putin sea "asunto pasajero"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será un asunto pasajero y un mal momento, el diferendo entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, por lo que deseó que no haya confrontación.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente de México se mantuvo al margen de las posturas de ambos mandatarios usando una frase del beisbol.

"Como se dice en el beisbol, vamos a jugar de acuerdo con el librito, para nosotros el librito es la Constitución, el artículo 89 que define los principios de la política exterior y uno de esos principios es la búsqueda de la solución pacífica de las controversia".

-"¿Ese es su mensaje para ambos presidentes?", se le preguntó.

-"No tenemos por que meternos, también un principio en ese artículo es el de la no intervención, que tienen que ver con nuestra historia y hay que ceñirnos y hay respetarlos".

El presidente López Obrador deseó que haya buena relación entre los pueblos y entre gobiernos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra.

"Pensamos que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra, que en política exterior es muy importante el diálogo buscar el entendimiento, no apostar a la confrontación y actuar con prudencia, con respeto, yo creo que va a ser un asunto pasajero, solo un mal momento, eso es lo que deseo", dijo.

Ayer miércoles los presidentes de Estados Unidos y Rusa se enfrascaron en una serie de declaraciones que elevó la tensión entre esas naciones. El presidente Biden acusó al mandatario ruso de ser un "asesino", ante lo que Moscú convocó a su embajador en Estados Unidos para evitar un "deterioro irreversible" de las relaciones.

"El que lo dice, lo es", respondió el presidente Vladimir Putin.